Erst neben der Spur, dann Moral gezeigt

Die in dieser Saison bisher so souveränen Wertheimer waren im Spiel gegen Randersacker zunächst komplett neben der Spur. Doch dann ging ein Ruck durch die Mannschaft.

HSV Main-Tauber – SG Randersacker 32:32

Wertheim: B. Schack, M. Schack (beide Tor), Kunzmann (11 Tore/davon 3 Siebenmeter), Roesler (6), Witt (4), Akbulut (4), Braunbeck (3), Merola (2), Jamerson (1), Schmitt (1), Wießler.

Nur eine Sekunde fehlte den Wertheimer Handballern zum Bezirksliga-Sieg gegen die SG Randersacker. 32:31 stand es – bis eben eine Sekunde vor Schluss. Dass man in diesem Spiel überhaupt einmal in Führung gehen konnte, war Mitte der ersten Hälfte nur schwer vorstellbar. Denn der stark ersatzgeschwächte Tabellenführer erwischte einen katastrophalen Start. In der umformierten Abwehr fehlte es komplett an Abstimmung und auch der Angriff kam nicht wirklich ins Rollen.

Total neben der Spur

Die in dieser Saison bisher so souveränen Wertheimer waren komplett neben der Spur. Tor für Tor vergrößerte sich der Rückstand – und immer größer wurde damit auch das Selbstvertrauen der Gäste, die mit Blick auf die Tabelle eigentlich der klare Außenseiter waren. Nach einer guten Viertelstunde lag die Wertheimer Truppe von Trainer Konrad Michel schon mit 4:11 zurück. Ein Debakel schien sich anzubahnen. Doch dann ging ein Ruck durch die Mannschaft. Fünf mal in Serie schlug der HSV nun zu und verkürzte so von 6:12 auf 11:12. Mit einem Tor Abstand ging es dann beim 14:15 auch in die Kabinen. Doch nach dem Seitenwechsel ist das „Momentum“ zunächst wieder zur SG gewechselt. Die Hausherren lagen schnell wieder mit vier Treffern zurück. Vor allem die Abwehrleistung ließ weiterhin zu wünschen übrig. Dies war jedoch auch bei Randersacker der Fall behaupten und so blieb der HSV weiterhin dran. Angeführt von den starken Kevin Kunzmann und Kevin Roesler gelang es in der 47. Minute erstmals auszugleichen. Sieben Minuten vor dem Ende ging man dann erstmals in Führung (28:27).

Die Schlussphase wurde dann hochdramatisch. 90 Sekunden vor Schlusspfiff erzielte der Tabellenführer das 32:30, im darauffolgenden Angriff verkürzten die Gäste wieder auf ein Tor Differenz. 40 Sekunden waren noch auf der Uhr und der HSV hatte Ballbesitz. Randersacker musste nun offensiver verteidigen. 18 Sekunden vor Ende nahm Trainer Michel dann seine letzte Auszeit. Er wollte damit verhindern, dass seinen Spielern Zeitspiel abgepfiffen wird. Doch unmittelbar nach Wiederanpfiff wurde dieses von den Schiedsrichtern angezeigt. Dennoch hätten die verbleibenden sechs Pässe bei knapp 15 Sekunden eigentlich reichen sollen, um den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Doch die Wertheimer zeigten Nerven. Durch einen ungeschickten Schrittfehler ermöglichte man es den Gästen, praktisch mit dem Schlusspfiff zum Ausgleich zu kommen.

Der Partie wird Trainer Konrad Michel sowohl Positives als auch Negatives abgewinnen können. Mit der Moral, die zur Aufholjagd eines Sieben-Tore-Rückstands führte, kann er zufrieden sein. Mit der fehlenden Cleverness in der Crunch-Time sowie der Defensivleistung jedoch weniger. Konrad Michel: „Die ersten 20 Minuten waren absolut indiskutabel. Wir haben überhaupt nicht in die Partie gefunden und den Gegner zum Tore werfen eingeladen. Dann haben wir jedoch eine gute Moral gezeigt. Als wir den Rückstand immer weiter verkürzt haben war ich mir sicher, dass wir nun auch als Sieger vom Platz gehen werden. Die Chance dazu hatten wir auch allemal. Das wir diese dann wegwerfen. indem wir wenige Sekunden vor Ende einen einfachen Fehler begehen, ist mehr als bitter. Doch Fehler passieren und wir können daraus lernen. Insgesamt können wir stolz auf das sein, was wir dieses Jahr erreicht haben. Die Winterpause kommt für uns genau zum richtigen Zeitpunkt.“

Der Punktgewinn hat ausgereicht, um die Herbstmeisterschaft unter Dach und Fach zu bringen. Weiter geht es für die Wertheimer Handballer am 26. Januar in Ochsenfurt. mm

