Erste Frau auf dem Posten

Seit dem 1. Juni ist der Bürostuhl des Geschäftsführers des Badischen Handball-Verbandes neu besetzt. Mit Ramona Müller hat sich das geschäftsführende Präsidium erstmals für eine Frau auf diesem Posten entschieden. „Nach einer intensiven Bewerbungsphase ist die Entscheidung gefallen. Ramona Müller hat mit ihren Kenntnissen und Erfahrungen überzeugt.“, so Präsident Holger Nickert über die Personalentscheidung.

Ramona Müller absolvierte am Karlsruher Institut für Technologie das Studium im Bereich Sportwissenschaft (BA). Ihre erste Berufserfahrung sammelte sie in der Sportförderung einer Kreisverwaltung, bis sie sich anschließend dazu entschloss, einen neuen Weg einzuschlagen. Die letzten vier Jahre verbrachte sie beim Bundesverband Deutscher Gewichtheber. Anfangs war sie dort als Jugendsekretärin angestellt, bis sie dann den Posten als Geschäftsführerin übernahm.

Den Bezug zum Handball hatte sie bereits als junges Mädchen. Geprägt wurde sie von ihrem Bruder, der von Kindesbeinen an in seiner Freizeit am liebsten Handball spielte. Schließlich ging sie auch diesem Sport bach.