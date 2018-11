Erste Hälfte verschlafen

HSG Nordhorn – Rimpar 26:24

Wieder haben die Rimpar Wölfe ein Spiel in der 2. Handball-Bundesliga knapp verloren. Dieses Mal mussten die Unterfranken mit 24:26 in Nordhorn geschlagen geben. Damit ist die HSG Nordhorn feierte hingegen den fünften Sieg in Folge.

Beim Stand von 25:24 wehrte HSG-Schlussmann Bart Ravensbergen den letzten Angriff der Gäste ab. Im Gegenzug erlöst Lasse Seidel die 2258 Zuschauer im Nordhorner Euregium mit dem Treffer zum 26:24. „Am Ende war es reine Nervensache“, gestand Bültmann. Man könne sich im Endeffekt bei Bart Ravensbergen bedanken, der in der Schlussphase einen Siebenmeter abwehrte und Rimpar zudem einen freien Wurf nahm.

Bei der Suche nach dem Fehler im Spiel seiner Mannschaft sei er beim Blick in die Statistik in der ersten Halbzeit hängengeblieben, bilanzierte Gästetrainer Matthias Obinger. „Wir haben die erste Halbzeit völlig verschlafen. Anders gesagt: Einige Spieler waren vielleicht noch im Bus. Da hat nichts gestimmt.“ 17 Gegentore in einer Hälfte seien deutlich zu viel. In der zweiten Halbzeit sei man aufgewacht und habe sehr gut verteidigt. Obinger hob diesbezüglich seinen Torhüter Max Brustmann hervor. „Leider hat es hinten raus nicht mehr gereicht, was symptomatisch für unsere derzeitige Situation ist.“

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.11.2018