Erstes Etappenziel erreicht

Von Beginn an war der als Meister bereits feststehende HSV Main–Tauber die klar spielbestimmende Mannschaft. Vor allem Kevin Kunzmann, der 15 Treffer erzielte und mit insgesamt 41 Toren Torschützenkönig der Liga wurde, und Daniel Wießler sorgten in der Anfangsphase für Wirbel.

Schon nach 14 Minuten führten die Hausherren mit 10:1 Toren und ließen keinen Zweifel daran, wer das Feld als Sieger verlässt. Zwar wehrte sich Ochsenfurt nach Kräften, wirklich entgegenzusetzen hatten sie der spielerischen Klasse des HSV jedoch nichts. Meist reichte es dem Gastgeber, die Partie schnell zu machen und die aus der langsamen Rückwärtsbewegung der Gäste resultierenden Lücken zu nutzen.

So baute das Team von Trainer Konrad Michel die Führung nach und nach aus und ging mit einem komfortablen 22:9-Vorsprung in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel spielten nur die Wertheimer. Die zwischenzeitlich auf eine 3:2:1-Formation umgestellte Abwehr fing vor allem in Person von Levent Akbulut einige Pässe ab. Diese Ballgewinne wurden dann in Gegenstoß-Tore umgemünzt. Bis zur 38. Minute baute man die Führung so weiter auf 29:11 aus.

Dann schaltete auch der Meister einen Gang zurück, was die Ochsenfurter dankend annahmen, um das Ergebnis nicht noch schlimmer werden zu lassen. Der Gastgeber probierte einige Dinge aus, ließ dabei die letzte Konsequenz im Abschluss vermissen, was angesichts des Vorsprungs jedoch nicht ins Gewicht fiel.

Stattdessen versuchte man, den Zuschauern den einen oder anderen Trickspielzug zu zeigen. Erst gegen Ende fand man auch die Treffsicherheit wieder und erhöhte das Ergebnis in den Schlussminuten mit einem Vier-Tore-Lauf auf 41:20 erhöhen.

Alles in allem kann man von einem gelungenen Saisonabschluss reden. Nun geht es für die Wertheimer in die Pause. In der spielfreien Zeit will man sich auf die nächste Saison in der Bezirksliga vorbereiten, in der dann deutlich stärkere Gegner warten. Das erste ETappenziel nach dem Neustart im herbst 2017 ist in jedem Fall nun schon mal erreicht worden. marm

