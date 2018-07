Erstes Jugend-Turnier des Handballkreises

Anzeige

Erstmals findet ein Beachhandball-Turnier der Jugendmannschaften des Handballkreises Neckar-Odenwald-Tauber statt.

Am Samstag, 7. Juli, wird ab 10 Uhr an der Beachanlage des TV Hardheim reges Treiben herrschen, wenn die insgesamt 14 gemeldete Mannschaften von der D- bis zur A-Jugend in drei Altersblöcken gegeneinander antreten werden. Insgesamt stehen drei Turniere auf dem Programm: Weibliche Jugend: von 10 bis 12 Uhr; teilnehmende Vereine: TV Mosbach, HSG Tauberfranken, TV Hardheim (zwei Mannschaften). Männliche D-/C-Jugend: von 13 bis 15.45 Uhr; teilnehmende Vereine: TV Mosbach, HG Königshofen, SpG Walldürn (zwei), TV Hardheim (zwei). Männliche B-/A-Jugend: 16.30 bis 18 Uhr; teilnehmende Vereine: TV Mosbach, HSG Tauberfranken, TV Hardheim. not