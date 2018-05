„Es ist ein Meilenstein“

Anzeige

Sportlich erwartet den TVG in der 2. Bundesliga eine große Herausforderung, da fünf Clubs am Ende der Saison absteigen werden. Vier namhafte Aufsteiger und zwei Absteiger aus der 1. Bundesliga versprechen einen mächtigen Konkurrenzkampf in der Liga. Der Sportliche Leiter, Manfred Hofmann sagt: „Wir gehen mit viel Selbstbewusstsein und gezielten Verstärkungen in die Runde.“

