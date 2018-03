Es muss schon alles passen

Anzeige

Für die Handballer in der Badenliga geht es so langsam in den Endspurt der Saison. Fünf Spieltage stehen noch auf dem Programm. Sowohl an der Tabellenspitze als auch am Tabellenende sind die Entscheidungen noch nicht endgültig gefallen, eine gewisse Tendenz zeichnet sich allerdings schon ab.

Mit drei Punkten Vorsprung führt die SG Heddesheim die Tabelle an, möchte sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen und marschiert mit großen Schritten gen Meisterschaft. Am Tabellenende sitzt die TG Eggenstein seit längerer Zeit fest und hat nur noch theoretische Chancen, auch im nächsten Jahr der Liga anzugehören. Mit bisher lediglich zwei gewonnenen Spielen ist deren Lage ziemlich aussichtslos, und davon profitieren wieder die Teams, die davor angesiedelt sind. Dazu zählt neben Friedrichsfeld und St. Leon auch der TV Hardheim, der nach seinen jüngsten Niederlagen bis auf den elften Tabellenplatz abgerutscht ist.

Nachdem in diesem Jahr nur eine Mannschaft absteigt, ist der Vorsprung für die Erftäler gegenüber Eggenstein mit sechs Punkten noch recht komfortabel. Bei zehn noch zu vergebenden Punkten ist die Möglichkeit dennoch gegeben, am Ende ganz unten zu stehen und den Gang in die Verbandsliga antreten zu müssen.