Es muss weiter gebangt werden

Die HG-Frauen, im Bild Sophia Fürst, stehen unter Druck. © Renk

Nachdem die Badenliga-Handballerinnen der HG Königshofen/Sachsenflur am vergangenen Wochenende gegen den TSV Birkenau einstecken mussten, stehen sie mit 10:26 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz und müssen deshalb weiter um den Klassenerhalt bangen. Mit der TSG Wiesloch erwarten die Königshofer Frauen am Sonntag um 15.30 Uhr in der Tauber-Franken-Halle den Tabellensechsten der Badenliga, der mit einer Bilanz von 20:18 Punkten anreist.

Im Hinspiel war die HG der TSG Wiesloch nur knapp mit 29:30 unterlegen, weshalb auch dieses Mal durchaus von einem spannenden Spiel auszugehen ist. In einer ausgeglichenen Partie erarbeitete sich damals die TSG erst kurz vor Schluss einen Vorsprung erarbeiten, den die HG trotz kämpferisch guter Leistung nicht mehr egalisieren konnte.

Am Sonntag gilt es für die HG-Spielerinnen, an die Leistung der vorigen erfolgreichen Spielen anzuknüpfe, damit man den schwachen Auftritt von Birkenau vergessen lässt. Die Gastgeberinnen wissen, dass die Aufgabe gegen Wiesloch nicht einfach wird, aber sind gewillt, alles für einen Sieg zu geben.

Erschwerend kommt für Königshofen/Sachsenflur jedoch hinzu, dass nach wie vor drei Spielerinnen verletzungsbedingt fehlen, was bei dem kleinen Kader besonders schmerzt. Sollten die HG-Frauen aber als Team agieren, eine kompakte Abwehr stellen und die Konzentration über 60 Minuten halten können, dann ist ihnen durchaus zuzutrauen, dass sie die zwei Punkte in Königshofen behalten. hgd

