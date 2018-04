Es winkt der vorzeitige Klassenerhalt

Anzeige

Die Badenliga-Handballerinnen der HG Königshofen/Sachsenflur empfangen am Sonntag um 15.30 Uhr den TSV Amicitia 06/09 Viernheim in der Tauber-Franken-Halle. Es ist das erste von drei Heimspielen in Folge bis zum Rundenende.

Mit dem wichtigen Auswärtserfolg bei der TG Neureut in der Vorwoche haben sich die Damen aus dem Taubertal etwas Luft im Abstiegskampf verschafft und gehen mit gestärktem Selbstbewusstsein in die Partie gegen Viernheim.

Die Gäste belegen momentan den sechsten Tabellenplatz. Im Hinspiel musste man sich in einer spannenden Partie in der Schlussphase mit einem Tor Differenz geschlagen geben. Diese offene Rechnung wollen die HG-Handballerinnen jetzt unbedingt begleichen und sich in eigener Halle auf ihre Stärken besinnen, um das Spiel für sich zu entscheiden. Dies wird allerdings vermutlich ein hartes Stück Arbeit werden. Dafür müssen die HG-Spielerinnen an ihre gute Abwehrleistung aus den vergangenen Wochen anknüpfen und darüber hinaus einige leichte Tore erzielen.