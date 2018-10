„Es wird ein schweres Spiel“

„Es wird definitiv ein schweres Spiel. Waldbüttelbrunn hat den Anspruch aufzusteigen. Sie werden top motiviert sein und verfügen über einen talentierten Kader. Das trifft jedoch auch auf uns zu. Es wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel“, so Spielertrainer Konrad Michel im Vorfeld der Partie gegen die DJK am Samstgag um 17.30 Uhr in der Ballsporthalle in Waldbüttelbrunn.

Fest steht, dass es ein besonderes Spiel wird. Mit Kevin Kunzmann, Julian Enzfelder, Brandon Jamerson und Marcel Michel stehen gleich vier Ex-Waldbüttelbrunner im Kader des HSV. Mitwirken können am Samstag jedoch nur die ersten beiden. Ebenso wird Spielertrainer Konrad Michel ausfallen, der sich in der Vorwoche eine Knieverletzung zugezogen hatte. Die DJK Waldbüttelbrunn gilt als einer der Aufstiegsfavoriten. Das sie überhaupt in der Bezirksliga sind, haben sie eigentlich nur der Tatsache zu verdanken, dass in der letztjährigen Bezirksoberligasaison kein Team aufsteigen wollte, weswegen ein viertes Team absteigen musste. Ein Novum und zudem äußerst fragwürdig. Dementsprechend gehen die Sumpfler mit Wut im Bauch und dem unbedingten Willen, direkt wieder aufzusteigen, in die neue Liga. Dies bekam letzte Woche schon die TG Würzburg zu spüren, die mit 44:35 unterlag. Nach dem Abstieg deutet sich ein Umbruch bei der DJK an. Fünf Abgänge haben die Waldbüttelbrunner zu verzeichnen. Dafür standen am ersten Spieltag sechs Neuzugänge, vorwiegend aus der eigenen Jugend, auf dem Spielberichtsbogen. Definitiv eine junge Mannschaft mit viel Potenzial. Jedoch offenbarte der Absteiger bisher einige Schwächen in der Defensive. Diese gilt es für die Wertheimer auszunutzen. Man selbst stellte zuletzt eine ordentliche Abwehr. Diese muss auch gegen die DJK funktionieren, die im Angriff vor allem schnelle und technisch gut ausgebildete Spieler hat. Doch dass man dagegen halten kann, haben nicht zuletzt die Pokalspiele bewiesen. Die Partie kann definitiv eine Art Wegweiser für beide Teams werden. Beide gehören zum Favoritenkreis in der Bezirksliga und wollen beweisen, dass dies zurecht so ist. Trainer Konrad Michel glaubt jedoch an sein Team :“Wir werden mit breiter Brust und viel Selbstvertrauen nach Waldbüttelbrunn fahren. Wir sind gut vorbereitet. Dadurch, dass einige unserer Akteure dort gespielt haben, kennen wir sie gut. Umgekehrt trifft dies natürlich auch zu. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe und hoffe natürlich, dass wir am Ende als Sieger vom Feld gehen.“ mmi

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018