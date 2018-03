„Es zeigt, dass sich die Arbeit jeden Tag lohnt“

Anzeige

Die guten Leistungen von Sergej Gorpishin bei den Rimpar Wölfen aus den vergangenen Wochen sind auch dem russischen Handballverband nicht verborgen geblieben. Nachdem er bereits mehrfach für die Junioren-Nationalmannschaft nominiert gewesen war, landete nun die Einladung zur A-Nationalmannschaft im Briefkasten des Kreisläufers. „Es ist natürlich eine große Ehre für die Nationalmannschaft nominiert zu werden und für sein Land Handball spielen zu dürfen“, sagte der 20-Jährige.

Auch Wölfe-Geschäftsführer Roland Sauer beglückwünscht Gorpishin zu seinem nächsten Schritt: „Wir freuen uns für Sergej über die Einladung zum Lehrgang der russischen A-Nationalmannschaft. Der russische Nationalverband belohnt damit den enormen Einsatz und sein großes Talent und das mit gerade einmal 20 Jahren. Wir werden noch viel Freude mit Sergej haben, sowohl sportlich als auch menschlich. Er ist bereits in kürzester Zeit bei den Wölfen angekommen.“

Bereits mit Bundesliga-Erfahrung

Gorpishin besitzet ein Doppelspielrecht für den HC Erlangen und die DJK Rimpar Wölfe. In Erlangen hatte er bereits Bundesligaerfahrung sammeln können, war allerdings vermehrt in der zweiten Mannschaft eingesetzt worden, welche in der 3. Liga spielt. Seit dem Winter dieses Jahres spielt er bei den Wölfen zusammen mit Patrick Gempp am Kreis und überzeugte auf Anhieb. Die Nominierung ist der verdiente Lohn für die harte Arbeit in der Vergangenheit. So sieht es auch Gorpishin selbst: „Es ist natürlich schön, dann für seine Bemühungen eine solche Chance zu bekommen. Es zeigt auch, dass sich die ganze Arbeit jeden Tag lohnt.“