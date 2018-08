Ex-Weltmeister fehlt zum Saisonauftakt

Anzeige

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart muss zum Saisonstart auf Spielmacher Michael Kraus verzichten. Der Weltmeister von 2007 hat sich am vergangenen Wochenende im Testspiel gegen Frisch Auf Göppingen einen Bänderanriss im linken Sprunggelenk zugezogen und fällt damit mindestens zwei Wochen aus. Kraus fehlt den Schwaben definitiv am kommenden Wochenende im DHB-Pokal sowie zum Bundesliga-Auftakt beim SC DHfK Leipzig. Ob der 34-Jährige bis zum ersten Heimspiel am 30. August gegen Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen fit wird, ist offen. „Der Ausfall nimmt uns eine weitere Möglichkeit im Angriff», sagte TVB-Trainer Schweikardt. dpa