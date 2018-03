Favoriten ins Wanken gebracht

Anzeige

Die Begegnung begann ausgeglichen, wobei sich die HG direkt leichte Vorteile erspielte und immer wieder in Führung ging. Besonders der Königshöfer Defensivverbund agierte stark und ließ kaum einfache Treffer zu. Im Offensivspiel setzte Sven Meder immer wieder Akzente und brachte die Dossenheimer dauernd in Bedrängnis.

Nachdem sich die „Rot-Weißen“ zunächst noch nicht so recht abzusetzen wussten, wurde man im Verlauf des ersten Abschnitts immer stärker, woraus letztlich eine 19:15-Pausenführung resultierte.

Motiviert bis in die Haarspitzen ging es in die zweite Spielhälfte. Vom Anspiel weg gelang gleich der nächste Treffer für die HG – das hätte so vorher niemand erwartet. In der Folge drehte aber Dossenheim auf, was durch einfache Fehler im HG-Angriffsspiel unterstützt wurde. Durch riskante Konter der TSG, die aber immer wieder ihr Ziel fanden, war der Vorsprung der HG schnell wieder aufgebraucht: Bis zur 36. Minute kamen die Gäste bis auf einen Treffer heran.

33:33-Endstand in letzter Sekunde

Aber die „Jungs in Rot“ verteidigten ihren Vorsprung und schafften es immer wieder, Tore zu erzielen. Rene Meder erkämpfte sich viele Bälle und war im Konterspiel sehr sicher.

In der 52. Minute ging Dossenheim dennoch erstmals in Front, und einigen Zuschauern wich bereits das Lächeln aus dem Gesicht. Die HG kämpfte jedoch weiter und markierte die erneute Heim-Führung. Besonders Sven Meder war hierfür verantwortlich: Satte 17 Treffer trug der Königshöfer Routinier bei und drängte den Favoriten an den Rand einer Niederlage.

28 Sekunden vor dem Ende lagen die Einheimischen nach wie vor mit einem Treffer in Front, doch hatte die TSG noch genügend Zeit, um einen weiteren Angriff zu spielen. Dossenheim ließ hier nochmals seine technische Stärke aufblitzen und versenkte den Ball zum 33:33-Endstand in den Maschen.

Letztlich reichte es für die HG Königshofen/Sachsenflur gegen den großen Favoriten zwar nicht zum ganz großen Wurf, doch dürfte man bei „den Roten“ mit dem Ergebnis dennoch sehr zufrieden sein. Durch das getankte Selbstvertrauen gehen die Taubertäler mit breiter Brust in die entscheidenden Wochen der Verbandsliga-Saison und werden ligaintern sicherlich für gehörig Aufsehen gesorgt haben.

Die kommenden Aufgaben scheinen machbar zu sein, so dass man bei stimmender Leistung wohl nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben wird. sre

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.03.2018