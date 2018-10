Favoriten zum Stolpern bringen

Das vergangene Wochenende war ein voller Erfolg für Herrenmannschaften des TSV Buchen. Die Männer II gewannen ihr Spiel gegen die SG Degmarn/Oedheim II, und die erste Männermannschaft schlug ebenfalls die SG. Nur die Damenmannschaft war gegen die Schwaben aus Degmarn/Oedheim chancenlos.

In der Pichterichhalle Neckarsulm geht es für die erste Männermannschaft zum aktuellen Tabellenführer und Topfavorit für den Aufstieg. Die NSU 2 ist in der vergangenen Saison von der Landesliga Württemberg in die Bezirksliga Heilbronn-Franken abgestiegen. Die Neckersulmner liegen deutlich mit 9:1-Punkten an der Spitze.

Nur gegen einen weiteren Aufstiegsaspiranten die HSG Bad Wimpfen/Biberach mussten sie einen Punkt abgeben. Für den TSV Buchen um Cheftrainer Sebastian Wiener war der Sieg am vergangenen Wochenende ein schöner Erfolg, und man wird in der Audi-Stadt alles Mögliche probieren, um den klaren Favoriten ins Stolpern zu bringen. Ob es soweit kommt wird man am Sonntag um 18 Uhr mit dem erfahrungsgemäßen guten Schiedsrichterduo Von Ow/Wipfler sehen.

Zweite spielt schon morgen

Das Handballwochenende wird von den Männern II beim aktuellen Tabellenvorletzten TV Bad Rappenau eröffnet. Der TV hat 1:7 Punkte und ist überraschend schwach in die Saison gestartet. Ganz anders sieht es bei den Odenwäldern in Grün aus. Sie haben mit den Siegen gegen die SG Heuchelberg 2 und den Sieg gegen Degmarn/Oedheim 2, zwei starke Mannschaften deutlich geschlagen und stehen verdient mit 4:0 Punkten auf einem sehr guten vierten Rang. Bei den Rappenauer Wölfen war es schon immer sehr umkämpft, und meist hatte der TV das bessere Ende für sich gefunden. Doch diese Saison könnte der erhoffte Sieg in dem Kurort wahr werden. Los geht es am Samstag um 19.30 Uhr.

Frauen in Hardthausen

Am Sonntag geht es dann auch für die Frauenmannschaft des TSV Buchen in ihr zweites Auswärtsspiel der Saison 2018/19. Das erste Auswärtsspiel konnte man beim Aufsteiger TB Richen erfolgreich gestalten. Doch ihr Gegner hat ein Spiel weniger in den Knochen und ein ausgeglichenes Konto. Mit 2:2 Punkten steht der TSV Hardthausen auf dem siebten Platz.

Die Mannschaft von Trainer Andreas Hollerbach steht derzeit mit 4:2 Punkten auf einem sehr guten vierten Tabellenplatz. Das Spiel in Hardthausen beginnt um 17 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018