Fehlerteufel „klaut“ Sieg

TV Flein II – TSV Buchen 32:26

Buchen: Nirmaier (Tor), Djapa (Tor), Weber, Gremminger (5/2), Kraft (1), Große (4), Beck (2), Weis (2), Schmitt (5/4), Röckel (3), Weimer (3/1), Dosch (1).

Auch im Bezirksliga-Kellerduell beim punktgleichen TV Flein II zog der TSV Buchen den Kürzeren und gerät damit weiter in die Bredouille. Lediglich drei Teams liegen im Bezirksliga-Tableau noch hinter den Buchenern. Sollten weitere Mannschaften an Buchen vorbeiziehen, so droht der erneute Abstieg. Beim TSV müssen den Durchhalteparolen nun endlich Taten folgen.