Felix Karle bei U18-EM dabei

Felix Karle aus Tauberbischofsheim vertritt derzeit bei der U18-Beachhandball-EM in Ulcinij (Montenegro) die deutschen Farben. Im vergangenen Jahr hatte er mit der U17 Bronze bei den kontinentalen Titelkämpfen gewonnen.

Felix Karle spielt für die DJK Rimpar und kommt dort in der A-Jugend als Rechtsaußen zum Einsatz. Außerdem geht er auch für die „Zweite“ in der Bayernliga auf Torejagd und gehört dem Perspektivkader der Rimparer „Wölfe“ in der 2. Liga an.

Bei der EM hat es das zehnköpfige deutsche Team in der Vorrunde mit der Schweiz, Gastgeber Montenegro und Italien zu tun.