Felix Karle holt sich mit dem DHB-Team den EM-Titel

Die U18-Nationalmannschaft des Deutschen Handball-Bundes gewann die Europameisterschaft im montenegrinischen Ulcinj. Dem DHB-Tross gehörte auch der aus Tauberbischofsheim stammende Felix Karle an, der bei der DJK Rimpar spielt.

Der 18-Jährige Linkshänder ist noch für die A-Junioren spielberechtigt, kam in der vergangenen Saison aber gelegentlich in der zweiten Mannschaft in der Bayernliga zu Einsatz. Auch für das Zweitliga-Team der Rimparer „Wölfe“ absolvierte Felix Karle schon einige Partien.

Mit seinen Mannschaftskameraden tat sich Karle zu Beginn des Turniers in der südlichsten Stadt Montenegros nicht leicht. Nachdem das Team trotz einer Niederlage gegen Italien die Vorrunde überstand, musste es sich im Viertelfinale gegen Russland beweisen. Trotz einer Leistungssteigerung gegenüber dem Italien-Spiel ging der erste Satz mit 19:16 an Russland. DHB-Beachtrainer Konrad Bansa meinte: „Da haben wir eigentlich schon sehr gut gespielt. Die anderen Nationen sind eben auch gut und haben gute Keeper.“ Nach der Pause legte die Mannschaft dann aber noch einmal zu und glich die Partie durch ein 18:10 wieder aus. Im „Shootout“ behielt der DHB-Nachwuchs dann einen kühlen Kopf und setzte sich durch.