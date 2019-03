Formation für die Zukunft suchen

Für die Handball-Verbandsliga-Männer der HG Königshofen/Sachsenflur geht es am Sonntag zum SV Langensteinbach. Diese Partie ist noch ein Spiel aus der Hinrunde. Das Heimspiel findet am schon recht bald, nämlich am 14. April statt.

Für die HG gilt es nach dem nun so gut wie feststehenden Abstieg eine Mannschaft zu formen, die in der nächsten Runde in der Landesliga gut mithalten kann. Aer auch hier braucht man eine stark agierende und miteinander „sprechende“ Abwehr sowie einen Angriff mit gutem und schnellem Passspiel. Wenn das auch schon einmal in der Verbandsliga klappen würde, dann könnten die Zuschauer vielleicht schon bald einmal wieder schönen Handball sehen.

Vielleicht gelingt das schon im Auswärtsspiel am Sonntag, obwohl Langensteinbach kürzlich gegen den Tabellenführer ein Unentschieden (25:25) abgerungen hat. sr

