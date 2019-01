Frauen im spannenden Derby gefordert

Buchen.Nachdem die Seniorenmannschaften fast durchgehend gute bis sehr gute Leistungen abrufen und sich somit in eine aussichtsreiche Tabellenpositionen verhalfen, sollen diese Leistungen keineswegs stagnieren. Mehr noch möchten alle Spieler an die Leistungen anknüpfen.

Das erste Team, das an diesem Wochenende aktiv ist, sind die Mädels der weiblichen A-Jugend. Gegen die besser platzierte HSG Lauffen-Neippberg will man jedoch zeigen, dass zu Beginn dieses Jahres alle Punkte in Buchen bleiben sollen. Anwurf ist um 14 Uhr.

Für sonntägliche Verhältnisse früh aufstehen muss die weibliche B-Jugend. Mit der JH Flein Horkheim stellt sich dem Team unter Trainer Ralf Rohmann und Marion Michael jedoch ab 11 Uhr ein bezwingbarer Gegner entgegen. Genau so früh, jedoch nicht so weit weg, gehen die kleinsten des TSV Buchen auf Torejagd. Für die gemischte E-Jugend geht es nach Bad Mergentheim. Das Spiel beginnt um 11 Uhr. Direkt im Anschluss ist um 12.30 Uhr die gemischte D-Jugend dran.

Mit einer perfekten Hinrunde setzte die männliche A-Jugend im vergangenen Jahr sportlich ein dickes Ausrufezeichen. Doch um in das Final Four im März einziehen zu können, müssen die Jungs noch gegen ein paar Gegner bestehen. Der erste dieses Jahres ist mit der HA Neckarelz ein machbarer. Als ungeschlagener Tabellenführer reist die Mannschaft in die Pattberghalle und möchte diese Position ab 14.30 Uhr weiter ausbauen. Einige der Spieler haben jedoch nach dem Match noch keinen Feierabend, sondern müssen die Reise nach Crailsheim antreten. Die zweite Herrenmannschaft, die aktuell auf dem zweiten Platz der Kreisliga rangiert, rechnet sich beim Tabellenvorletzten ab 18 Uhr durchaus Chancen auf den ersten Sieg des Jahres aus. Wie bereits angeklungen ist die „1b“ nicht die einzige Seniorenmannschaft, die an diesem Wochenende aktiv sein wird. Am Samstag startet die Damenmannschaft ihr Jahr – und das direkt mit einem Kracher. Der TV Mosbach ist zum Derby zu Gast in der Sport- und Spielhalle. Die beiden Mannschaften liegen nicht nur geographisch nah bei einander, sondern sind auch punktgleich. Das Match beginnt um 16 Uhr.

Zur ersten Primetime 2019 empfängt die „Erste“ dann den TB Richen. In Anbetracht der Tabellensituation dürften die Rollen des Spiels eigentlich klar verteilt sein, doch Sebastian Wiener, der Coach des Tabellendritten warnt vor dem Schlusslicht. Die Leistungen des letzten Jahres seien nicht von allein gekommen, sondern das Ergebnis einer langen Vorbereitung und einer intensiven Hinrunde. An diese Leistung wollen die Männer in Grün um 20 Uhr anknüpfen und das Jahr gebührend starten.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.01.2019