Friedrichsfeld ist völlig von der Rolle

Mannheim.In Friedrichsfeld geht die Angst um, die Angst vor dem Abstieg aus der Handball-Badenliga. Am Sonntagabend wollte die Mannschaft des Trainer-Duos Mirco Ritter und Björn Erny bei der SG Pforzheim/Eutingen II die Punkte entführen, ein Lebenszeichen nach zuletzt sieben sieglosen Spielen senden. Doch am Ende stand wieder eine Niederlage zu Buche. Diese fiel mit 24:25 (12:12) denkbar knapp aus „und war völlig unnötig“, wie TVF-Sprecher Florian Kuhn im Anschluss meinte: „Pforzheim war heute wirklich nicht gut. Aber wir waren leider noch schlechter“, fand er deutliche Worte. Damit sind die Friedrichsfelder jetzt Vorletzter und wenn am nächsten Sonntag das Schlusslicht TG Eggenstein in die Lilli-Gräber-Halle kommt, „dann geht es eigentlich schon um Alles oder Nichts“, so Kuhn.

Die Gäste mussten in der Goldstadt kurzfristig auf die erkrankten Sebastian Wingendorf und Tom Stiepani verzichten, „aber das darf keine Ausrede sein. Wir hätten hier auch so gewinnen können, sogar gewinnen müssen“, resümierte Kuhn, den besonders eine Phase in der zweiten Hälfte ärgerte: „Wir waren eigentlich immer dran, aber dann kommen wieder ein paar Minuten, in denen uns vorne nichts einfällt und hinten die Konsequenz fehlt.“

Das war nach dem 18:18 (46.), als Pforzheim/Eutingen in der Folge auf 23:19 (56.) erhöhte und damit für die Entscheidung sorgte. Nach dem 21:25 waren noch zweieinhalb Minuten zu spielen, Friedrichsfeld kämpfte sich noch einmal heran, aber der Anschlusstreffer durch Christian Veith fiel zu spät. Nur noch zehn Sekunden waren nach dem Anwurf auf der Uhr, die von den Gastgebern routiniert heruntergespielt wurde.