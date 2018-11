Friedrichsfeld schiebt sich vor

Mannheim.Mit einer soliden Leistung haben die Badenliga-Handballer des TV Friedrichsfeld einen 28:23 (12:10)-Erfolg gegen die SG Pforzheim/Eutingen II gefeiert und sich damit auf Tabellenplatz sieben verbessert. „Mit 9:11 Punkten liest sich das Klassement für uns jetzt deutlich angenehmer“, war TVF-Sprecher Florian Kuhn erleichtert nach dem gelungenen Heimauftritt. „Heute ging es auch darum, unseren Zuschauern eine gute Vorstellung zu bieten. Am vergangenen Wochenende unterstützten die Fans die Mannschaft beim 26:25-Sieg in Hardheim hervorragend, jetzt waren die Spieler in der Pflicht.“

Gegen die extrem junge Gäste-Mannschaft präsentierte sich Friedrichsfeld abgeklärt und hatte das Spiel eigentlich immer im Griff. „Wir haben vielleicht ein paar Gegenstoßtore zu viel kassiert, aber unterm Strich war das schon sehr in Ordnung. Vor allem die Abwehr hat gut gearbeitet“, fand Kuhn.

Friedrichsfeld nahm von Beginn an das Heft in die Hand und kassierte im gesamten Spiel kein einziges Mal den Ausgleich. Beim 6:3 (14.) führte der TVF mit drei, beim 15:10 kurz nach der Pause erstmals mit fünf Toren. „Danach schlichen sich ein paar Fehler ein, was Pforzheim gut ausgenutzt hat“, musste Kuhn mit ansehen, wie die Gäste auf 17:19 (42.) und 21:22 (51.) verkürzten, „aber ernsthaft Sorgen um den Sieg habe ich mir eigentlich nicht gemacht. Optisch waren wir schon deutlich überlegen.“ Als die Gastgeber aus dem 22:21 ein 26:21 machten, war zwei Minuten vor dem Ende die endgültige Entscheidung gefallen.

Viernheim – TV Hardheim 26:26

Über weite Strecken gaben die Viernheimer den Ton an, aber in der letzten Viertelstunde fehlte besonders dem Rückraum die Durchschlagskraft, so dass es am Ende nur zu einem Remis reichte. „Das sah heute lange gut aus, aber dann leisteten wir uns technische Fehler und überhastete Abschlüsse und haben Hardheim damit wieder stark gemacht“, ärgerte sich TSV-Amicitia-Trainer Frank Herbert, dass seine Mannschaft nach dem 23:20 (45.) ins Schlingern geriet.

Vor allem in der ersten Hälfte agierte Viernheim überlegen, führte 13:9 (25.) und lag zur Pause noch mit zwei Treffern vorne. „Aber schon da haben wir einige gute Chancen liegengelassen, sonst wäre das deutlicher gewesen“, so Herbert. Hardheim hielt wacker dagegen und kam tatsächlich noch zum Ausgleich. me

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.11.2018