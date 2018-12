Frust beim TVS, Saase marschiert

Schriesheim.Mit einer ganz bitteren Niederlage beendeten die Badenliga-Handballerinnen des TV Schriesheim die Hinrunde: Durch das 22:23 (13:15) beim TSV Birkenau II blieben die Bergsträßerinnen auch im siebten Spiel in Folge ohne Punkt und treten als Vorletzter nicht nur auf der Stelle, sondern haben auch noch einem direkten Konkurrenten wieder Hoffnung gegeben. Während der TVS sich mit 2:20 Punkten in die Winterpause verabschiedet hat, darf Birkenau noch zweimal ran und könnte sich im Idealfall von jetzt -2:22 Punkten auf eine positive Bilanz verbessern.

Dabei begann es für die von Christin Herrmann und Daniela Müller gecoachten, personell aber arg gehandicapten Schriesheimerinnen gut. 3:0 führte der TVS und legte auch nach dem 4:4 noch bis zum 8:6 (20.) knapp vor. In den letzten Minuten vor der Pause bekam Schriesheim Probleme gegen die bewegliche Birkenauer Deckung und geriet mit 13:15 ins Hintertreffen. Der Rückstand war nach der Pause schnell wettgemacht (16:16) und beim 20:19 (45.) lagen die Gäste wieder vorne. Beim 21:22 vergab Schriesheims Kira Hildenbeutel einen Strafwurf, aber die Deckung stand und Nadine Gruber gelang doch noch der Ausgleich (57.). 80 Sekunden vor dem Ende war es Hanna Jaap, die mit dem 23:22 die Schriesheimer Niederlage besiegelte.

HGOS – Viernheim 22:30

Im Verfolgerduell sorgte Viernheim früh für klare Verhältnisse: Schon nach 18 Minuten führte das Team von Trainer Matthias Kolander mit 12:6 und baute den Vorsprung kontinuierlich weiter aus. Der stabilen Deckung und dem druckvollen Umschaltspiel der Südhessinnen hatte die HG nichts entgegenzusetzen. Auch im zweiten Abschnitt blieb Viernheim überlegen, führte immer mit mindestens fünf Toren und kaufte den Gastgeberinnen mit einem beweglichen Angriffsspiel den Schneid ab.

Saase – Königsh./Sachsen. 33:22

Es bedurfte nach einer schwachen ersten Hälfte deutlicher Worte von Trainer Carsten Sender in der Pause. Doch im zweiten Abschnitt zeigte Saase dann, dass es vollkommen zurecht an der Tabellenspitze steht und ließ den Gästen (9.) keine Chance. Beim 23:17 (46.) war die Entscheidung gefallen. me

