Für alle nur noch ein Schaulaufen

Die Entscheidungen in der Handball-Badenliga sind gefallen. Damit wird der letzte Spieltag am morgigen Samstag für alle Vereine nur noch ein Schaulaufen. Verabschieden wird sich der HC Neuenbürg als Meister wie auch der HSV Hockenheim, der als einziger Absteiger zurück in die Landesliga muss. Der TV Hardheim hat gerade noch rechtzeitig den Hals aus der Schlinge ziehen können und darf auch in der kommenden Saison wieder in der Badenliga, der höchsten Liga des Badischen Handballverbands, antreten.

Verabschieden wird sich am Samstag auch deren Trainer Karlheinz Pauler, der nach der Runde etwas kürzer treten möchte und die „Amtsgeschäfte“ an den zukünftigen Coach und Ex-Spieler Lukas Dyszy abgibt. Im Rahmenprogramm der Begegnung gegen Plankstadt haben sich die Verantwortlichen wieder einiges für ihre treuen Fans ausgedacht (Spielbeginn am Samstagabend um 20 Uhr). Mit einer sportlich guten Leistung gegen den Tabellenvierten möchten sich die Spieler nochmals bei ihren Zuschauern bedanken und ihnen zum Abschluss einen Sieg schenken, ehe es danach in die Pause geht.

