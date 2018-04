Für beide ist Platz 7 Objekt der Begierde

Anzeige

Danach findet das vorletzte Handball-Heimspiel der ersten Herrenmannschaft gegen die TSG Heilbronn statt. Die Männer von Sebastian Wiener wollen die mäßige Saison mit zwei Siegen in den beiden anstehenden Heimspielen beenden.

Nach dem Unentschieden in der vorigen Woche in Horkheim gilt es, weiter die Leistung nach oben zu schrauben und sich vor eigenen Publikum zu belohnen. Aktuell stehen die Gäste mit einem Punkt Vorsrung noch vor dem TSV Buchen. Im Hinspiel vor zwei Monaten hatte der TSV lange das Spiel im Griff und gab am Ende durch einige unglückliche Situationen das Spiel noch fast aus der Hand. Damals endete die Begegnung in Sontheim Unentschieden.

Im nun anstehenden Spiel gegen die TSG Heilbronn will der TSV von Anfang an das Zepter in die Hand nehmen und sich durch einen Sieg endgültig aus dem unteren Bereich der Tabelle verabschieden. Genauer gesagt, kann der TSV Buchen im Erfolgsfall sowohl Heilbronn, als auch den TV Flein II in der Tabelle überholen und sich auf Rang 7 verbesseren.

Anpfiff zur Bezirksliga-Partie des Männerteams ist am heutigen Samstag um 20 Uhr in der Sport- und Spielhalle Buchen. fani

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.04.2018