Für das Abenteuer Bezirksliga gerüstet

Nach dem größten Erfolg in der Geschichte des Bad Mergentheimer Männerhandballs mit dem erstmaligen Aufstieg in die Bezirksliga, kommen gute Nachrichten aus dem Spielerlager. Neben Trainer Maag, der in seine vierte Saison bei der SG Bad Mergentheim geht, haben alle Spieler aus dem Aufstiegskader für das „Abenteuer Bezirksliga“ zugesagt. Lediglich hinter Jonas Völker steht wegen eines Auslandsaufenthaltes noch ein Fragezeichen.

Ein Vorteil für die Mergentheimer in der neuen Saison könnte sein, dass ein Großteil der Mannschaft schon viele Jahre mit ihren ehemaligen Vereinen HSG Dittigheim/TBB und HG Königshofen/Sachsenflur höherklassig spielten und über eine entsprechende Erfahrung verfügen. Hinzu kommen mit Hiob und Köster gut ausgebildete Handballer, die es beruflich nach Bad Mergentheim verschlagen hat. Nachdem sich langsam auch die Langzeitverletzten zurückmelden, füllt sich der Kader allmählich wieder. Die SG Bad Mergentheim wird auch wieder eine zweite Mannschaft in der Kreisliga B melden, die als Ziel einen Platz in der oberen Region anstrebt. Nachdem sich schon während der Rückrunde noch vier Spieler der SG anschlossen und zwei Jugendliche zu den Männern aufrücken, kann Trainer Maag auf einen Spielerpool von insgesamt 32 Leuten zurückgreifen. sg

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019