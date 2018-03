Für das anstehende Derby bestens gerüstet

Anzeige

Die ersten 25 Minuten waren dadurch geprägt, dass beide Teams ihr Glück in der Offensive suchten, um schnelle Tore zu erzielen. Keine der beiden Mannschaften setzte sich ab. Die Führung wechselte mehrfach. In der 25. Minute reagierte Trainer Maag und nahm beim Stande von 12:11 eine Auszeit.

In der Halbzeitansprache wurde die Marschrichtung klar vorgegeben: In der Abwehr wollte man kompakter stehen und vorne die eigenen Chancen konsequenter nutzen. Beim Tabellenschlusslicht schlichen sich immer mehr Ungenauigkeiten und vermeidbare Ballverluste ein, die von Bad Mergentheim konsequent bestraft wurden. Mit einem guten Start in die zweite Hälfte spielten die Mergentheimer sich über 16:15 zur Pause auf 21:16 bis zur 35. Minute einen Fünf-Tore-Vorsprung heraus.

Dies war eine Art Vorentscheidung im Spiel, denn trotz aller Mühen kamen die Gastgeber nicht mehr heran, sodass die Kurstädter am Ende den Vorsprung sicher und ohne große Mühe verwalten konnten. Am Ende stand ein deutliches 35:26, wobei gerade die Leistungssteigerung im Zusammenspiel Torwart/Abwehr in der zweiten Hälfte ein entscheidender Faktor war. Mit entscheidend war außerdem die Tatsache, dass auf Bad Mergentheimer Seite vor allem Vetter (13 Tore) und Deis (10) von den Gastgebern nicht in den Griff zu bekommen waren.

Auch für das kommende Heimspiel am 11. März gegen den ETSV Lauda scheinen die Vorzeichen auf Grund der Tabellensituation wieder deutlich. Das Hinspiel, als Lauda eine sehr gute Leistung zeigte und nur knapp bezwungen wurde, hat jedoch gelehrt, dass Vorleistungen im Derby wenig wert sind. Daher gilt es, auch weiter konzentriert zu trainieren und besonders in der Abwehr „giftiger“ zu sein, um die Torhüter in bessere Situationen zu bringen. Die Abstände in der Tabelle sind gering, und es zählt jeder Punkt.

SG Degmarn-Oedheim III – SG Bad Mergentheim 16:17

Bad Mergentheim: Dierolf (Tor), Anders (2), Wild, Eichhorn (5/1), Rupp, Sambeth (2), Zorn (1), Denner (6), Greif (1), Maag.

Die zweite Mannschaft hat nach ihrem Sieg gegen die „Dritte“ von Degmarn-Oedheim bei jetzt noch zwei ausstehenden Partien mit derzeit 12:12 Punkten die Chance, die Saison mit einem positiven Punkteverhältnis zu beschließen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.03.2018