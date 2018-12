Für den TV Hardheim kann es nur ein Ziel geben

In der letzten Partie vor der Winterpause tritt der TV Hardheim am morgigen Samstag um 19.30 Uhr in eigener Halle gegen die Spielgemeinschaft aus Pforzheim/Eutingen II an. Nach den Ergebnissen der vergangenen Wochen sind Hardheims Handballer weiterhin am Tabellenende angesiedelt und benötigen jeden Punkt, um dem drohenden Abstieg vielleicht doch noch zu entgehen.

Morgen ist nun abermals ein Gegner in der Walter-Hohmann-Halle zu Gast, der zwar zwar noch in Reichweite des TVH ist, allerdings bereits fünf Punkte Vorsprung vor dem Schlusslicht hat. Für den TVH ist es mittlerweile fast „fünf vor zwölf“. Alles andere als ein Sieg gegen die Spielgemeinschaft wäre ein weiterer Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt.

Zweite Rückrundenpartie

Die Partie gegen die Spielgemeinschaft ist zugleich die zweite Partie in der Rückrunde der Handball-Badenliga. Man kann sich also leicht ausrechnen, wie wichtig jetzt jede Partie für den TVH ist.

Rückblickend auf die Hinspiel-Begegnung, die knapp verloren ging, ist zumindest davon auszugehen, dass der kommende Gegner durchaus schlagbar ist – oder anders ausgedrückt: In eigener Halle sogar unbedingt geschlagen werden muss. Die Devise für morgen lautet also: Mit aller Macht gewinnen, damit sich der Rückstand auf den Gegner nicht noch weiter vergrößert.

Trotz zahlreicher Verletzungssorgen muss jeder Aktive seine Leistung über die gesamte Spielzeit abrufen, damit dieses sicherlich schwere Unterfangen gelingt. An mangelndem Einsatz hat es zwar bisher nie gefehlt, doch die Ausbeute mit nur einem Sieg aus 14 Spielen ist natürlich alles andere als befriedigend. Mit einem Sieg könnte möglicherweise der sprichwörtliche Knoten platzen und für die Spiele nach der Winterpause weitere Kräfte freisetzen. Wenn der TVH dann auch noch ein wenig vom „Glück des Tüchtigen“ abbekommt, könnte die „Mission Klassenerhalt“ eventuell doch noch von Erfolg gekrönt sein.

Sieg als Geschenk für die Fans

Die Wahrheit liegt allerdings auf dem Hallenboden – und da muss am Samstag einiges passieren, damit der TVH seinen zweiten Sieg einfährt, sonst könnte die Stimmung durchaus sehr getrübt werden. Für den treuen Hardheimer Anhang wäre ein Sieg definitiv ein passendes Weihnachtsgeschenk von der Mannschaft.

