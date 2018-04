Anzeige

Knüppeldick kommt es zurzeit für die Zweitliga-Handballer der DJK Rimpar Wölfe. Nach der 18:27-Niederlage am Freitag bei der HSG Balingen-Weilstetten haben die Wölfe am heutigen Dienstag um 20 Uhr in der Würzburger „s.Oliver Arena“ den Tabellenzweiten SG BBM Bietigheim zu Gast.

Bei der 27:18-Niederlage der Unterfranken im Zollernalbkreis erzielten die Gastgeber von der 9. bis zur 25. Minute neun Tore, während die Gäste gerade mal einen Treffer im gegnerischen Netz unterbrachten.

DJK Rimpar Wölfe erhält Lizenz ohne Einschränkungen Die Handball-Bundesliga GmbH hat der DJK Rimpar Wölfe die Lizenz für die nächste Saison in der 2. Handball-Bundesliga erteilt. Trotz des im Ligavergleich geringen Etats der Rimparer ist es ein klares Zeichen für die wirtschaftliche Balance innerhalb der Wölfe GmbH. Die Lizenz wurde ohne Einschränkungen erteilt. „Die Voraussetzung für die kommende Saison ist somit gegeben und bildet erneut die Basis für die bevorstehende Spielzeit“, zeigt sich Geschäftsführer Roland Sauer zufrieden. djk

In der zweiten Hälfte war die DJK-defensive stabiler. das lag auch am eingewecshelten Torwart Andreas Wieser. der eine bärenstarke Leistung zeigte. Dennoch war der Sieg des Bundesliga-Absteigers nie in gefahr. djk/red