Für die „Erste“ zählt nur ein Sieg

Anzeige

Buchen.Derby-Zeit in der Buchener Sport- und Spielhalle für die erste Handball-Herrenmannschaft des TSV Buchen. Sie trifft am morgigen Samstag um 20 Uhr in der Bezirksliga auf die HA Neckarelz. Die Herren 2 des TSV Buchen spielen zuvor (Anwurf: 18 Uhr) in der Kreisliga A gegen die SG Heuchelberg und damit gegen einen direkten Konkurrenten, und die TSV-Damen sind in einem Spitzenspiel der Bezirksliga gegen den Tabellennachbarn SV Heilbronn aktiv (Anwurf: 16 Uhr).

Eröffnet wird der Handballspieltag am Samstag von der erfolgreichen männlichen C-Jugend. Die Mannschaft von Achim Wawatschek und Volker Rohmann liegt derzeit auf einem guten dritten Rang. Gegner Heuchelberg auf Rang 4. Das Ziel „Top 3“ soll mit einem Sieg weiter gefestigt werden. Los geht es um 11 Uhr.

Ab 12.30 Uhr geht die männliche B-Jugend in ihr nächstes Spiel in der Bezirksliga. Sie trifft ebenfalls auf die SG Heuchelberg. Ein Sieg für die Mannschaft von Philipp Kraft ist Pflicht, um das Ziel „Vize-Titel“ zu verwirklichen. SG Heuchelberg heißt auch der Gegner der männlichen A-Jugend. Das Hinspiel verlor der TSV Buchen trotz Aufholjagd mit 29:34 Toren. In heimischer Halle will man gegen den Gegner aus dem Schwabenland die Revanche und durch einen Sieg Platz 2 und somit die Vizemeisterschaft feiern. Los geht es um 14 Uhr.