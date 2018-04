Für die HSG besteht nur noch eine Minimalchance

Anzeige

Am Sonntag will die HSG natürlich nun den Spieß umdrehen. Der TSV Wieblingen wird allerdings sicher keine Gastgeschenke verteilen. Er war zu Saisonbeginn für einige Zeit im unteren Tabellendrittel in den Kampf um den Klassenerhalt. involviert. Doch seit Wochen läuft es bei den Neckartälern wie geschmiert. Aus den letzten sieben Begegnungen verbuchten sie allein sechs Siege. Und diesen Lauf wollen sie natürlich gerade zu Hause fortsetzen.

Doch die „Grün-Weißen“ müssen sich keineswegs verstecken. Erst am vergangenen Wochenende boten sie der SG Leutershausen über weite Strecken eine Partie auf Augenhöhe. Sie verstanden es allerdings wieder einmal mehr, ihr Spielniveau über die gesamte Spielzeit konstant hoch zu halten. So wurden sie innerhalb von nur zehn Minuten um den Lohn ihrer Leistung gebracht. Das muss in Wieblingen besser werden. Entscheidend wird es sein, inwieweit es die Defensivabteilung der Gäste schafft, den Angriffsschwung des TSV zu bremsen. Das Hauptaugenmerk gilt dabei dem Goalgetter der Gastgeber, Lukas Wolf, der die HSG im Hinspiel mit 13 Treffern fast im Alleingang „abschoss“.

Personell kann Trainer Martin Keupp jedenfalls wieder ziemlich aus dem Vollen schöpfen. Verletzungsbedingt steht nur ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Florian Brezina.

