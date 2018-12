Heddesheim.Mit einem guten Gefühl geht die SG Heddesheim in die Winterpause der Handball-Oberliga: Die personell arg gebeutelten Nordbadener knöpften dem Tabellenvierten TV Bittenfeld mit 27:27 (17:16) einen Punkt ab.

„Das war ganz wichtig für die Moral unserer Jungs“, fand Thomas Schmid von der Sportlichen Leitung der SGH. Zwar bleibt Heddesheim Drittletzter und damit in großer Abstiegsgefahr, „aber jeder hat gesehen, was machbar ist. Wir sind optimistisch, dass wir nach der Pause noch einmal richtig angreifen können“, so Schmid.

Zu den Langzeitverletzten kam gegen den TVB diesmal auch noch das Fehlen von Torhüter Robert Dulina und Dominik Adam dazu, auch David Walzenbach musste grippekrank passen. Umso höher ist dem Team anzurechnen, wie es gegen den haushohen Favoriten spielte. In der ersten Hälfte entwickelte sich ein offener Schlagabtausch und als die SGH beim 19:17 einen Konter lief, war sogar eine Drei-Tore-Führung greifbar (24.). Aber die Chance wurde vergeben und beim 20:22 (42.) liefen die Gastgeber einem Rückstand hinterher, gaben sich aber nie auf.

Hindrichs bester Werfer

Nach dem 24:26 (54.) gelang Philipp Badent mit einem Doppelschlag der Ausgleich und nach Bittenfelds neuerlicher Führung egalisierte Christopher Hindrichs – mit sieben Treffern bester SGH-Werfer – zum 27:27-Endstand. me

