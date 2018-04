Gegenstöße eiskalt „versenkt“

Anzeige

Das Spiel gegen den TV Bretten entwickelte sich gut für die Gastgeber. Jeder Spieler hatte verinnerlicht, um was es ging. So setzte sich die Mannschaft schnell ab und hatte schon bis zur Pause einen komfortablen Vorsprung herausgespielt (18:9). Gerade die Gebrüder Meder drehten in ihrem letzten Heimspiel richtig auf. Schnelle Gegenstöße wurden reihenweise von der Abwehr herausgearbeitet und vorne fast immer konsequent „versenkt“. Der Gegner hatte zu keiner Zeit eine Chance. Die HG entwickelte richtig Lust am Spiel, ließ den Gegner ein ums andere Mal ins Leere laufen und hatte das Geschehen fest im Griff.

Auch die zweite Hälfte gestaltete die HG hervorragend. Die Abwehr ließ weiter wenig zu. Der Vorsprung wuchs. Nach knappen 40 Minuten wechselte Roman Christov die komplette Mannschaft aus. Aber auch das gab kein Bruch im Spiel. Jetzt durfte die Zukunft der HG aufs Feld: Marius Fischer, Luca Bleckmann und Co. durften ihr Können zeigen. Auch sie machten ihre Sache hervorragend, und so stand nach 60 Minuten ein 37:22 auf der Anzeigetafel.

Wer im kommenden Jahr alles für die HG auflaufen wird, ist noch unklar, auch ein neuer Trainer muss her. Nächste Woche steht noch das letzte Rundenspiel beim TSV Rot an, welches die HG jetzt in aller Ruhe angehen kann.

