Gelingt der erste Sieg der Rückrunde?

Die HG Königshofen/Sachsenflur tritt am Sonntag tritt vorerst das letzte Mal in der Tauber-Franken-Halle an. Denn anschließend ist man vier Mal auswärts aktiv. In fremder Halle bekam man noch überhaupt kein Fuß auf den Boden. Deshalb sollte man die Gelegenheit beim Schopf packen, um nochmals zu punkten. Zu Gast ist die TGS Pforzheim 2. Die Drittliga-Reserve ist aktuell auf Platz vier der Verbandsliga, mit guten Aussichten nach oben. Also nicht gerade ein Leichtgewicht für die HG. Das ist aber weiter nicht schlimm, denn zu verlieren haben die Königshöfer eh nichts mehr. Nach der deutlichen Niederlage in Dossenheim und dem gleichzeitigen Sieg von Langensteinbach ist nun auch der vorletzte Platz in weite Ferne gerückt. Die TGS ist seit fünf Spielen ungeschlagen und strotzt vor Selbstvertrauen.

Nach dem die Mannschaft von Valentin Okuschko zumindest die vergangen Heimauftritte offen gestalten konnte, besteht ein kleiner Funke Hoffnung, im Spiel gegen die TGS mithalten zu können. Leider fehlen der HG wie zuletzt einige Spieler, was das Unterfangen nicht leichter macht. Wenn jeder Spieler sein höchstes Niveau zeigt, kann man den Gast ins Wanken bringen. Dazu gehört, die Fehlerquote niedrig zu halten und vor dem Tor eiskalt abzuschließen. Anpfiff ist wie immer um 17.30 Uhr in Königshofen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.02.2019