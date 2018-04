Gensheimer: „Ein Neuanfang für uns alle“

Anzeige

Leipzig.Den deutschen Handballern ist unter ihrem umstrittenen Bundestrainer Christian Prokop ein ordentlicher Neustart gelungen. 281 Tage vor dem Eröffnungsspiel der Heim-Weltmeisterschaft besiegte die DHB-Auswahl gestern Abend Serbien in einem Testspiel in Leipzig mit 26:19 (12:7). Neben dem mit vier Treffern erfolgreichsten Torschützen Patrick Wiencek überzeugte vor 5723 Zuschauern vor allem Torhüter Silvio Heinevetter, der zahlreiche Paraden zeigte. Für die Serben war der Magdeburger Bundesliga-Profi Nemanja Zelenovic mit fünf Toren am erfolgreichsten.

Das Spiel gegen Serbien war das erste nach dem enttäuschenden Hauptrunden-Aus bei der EM in Kroatien – und gleichzeitig der Auftakt zu einer Reihe von Tests vor der für den Deutschen Handballbund (DHB) so wichtigen Heim-WM im kommenden Januar. Im Fokus stand vor allem der nach der EM stark in die Kritik geratene Prokop, der in Leipzig deutlich weniger durchwechselte als noch beim Turnier in Kroatien. Nach einem erfolgreichen Neuanfang unter dem 39-Jährigen sah es zunächst allerdings nicht aus.

„Wenn wir die Chancenverwertung verbessern, können wir sehr zufrieden sein“, sagte Prokop. Den Sieg bezeichnete er als „wichtig für uns, denn es ist der Startschuss in Richtung Heim-WM“. Auch Kapitän Uwe Gensheimer lobte: „Das war ein Neuanfang für uns alle.“