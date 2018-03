Gipfeltreffen mit Nachspiel

Anzeige

Lorsch in Lauerstellung

„Unser Manko war heute die Offensive. Man hat schon gemerkt, dass beispielsweise Andreas Ochs in der Woche zuvor krank war und nicht trainieren konnte. Da fehlten einfach ein paar Prozent, auch wenn er dann in der letzten Viertelstunde ganz wichtige Tore machte“, so Holdefehr. Richtig zufrieden war der Trainer eigentlich nur mit Lukas Baumann, „der Rest kann mehr“.

Während die Bensheimer sich in Bestform präsentierten und meist knapp vorlegten, „liefen wir immer hinterher, haben nie die nötige Stabilität und Sicherheit gefunden“, meinte der TVG-Coach. In der zweiten Hälfte baute die HSG seinen Vorsprung schnell auf vier Tore aus (22:18, 37.), aber zumindest kämpferisch muss sich Groß-Rohrheim keine Vorwürfe machen. Beim 25:25 zwölf Minuten vor dem Ende war wieder alles offen, beim 30:30 durch Andreas Ochs waren noch 50 Sekunden zu spielen, ehe der erfrolgreichste TVG-Werfer in der letzten Aktion des Spiels zum Hauptdarsteller wurde und vielleicht eine Wiederholung der Partie verschuldete.

Damit kommt die letzte und vielleicht entscheidende Frage, die sich nach dem Spitzenspiel stellt Wem hilft der eine Punkt weiter? „Wir können damit leben, wir haben alles weiter selbst in der Hand“, findet Holdefehr. Tatsächlich hat Bensheim weiterhin vier Minuspunkte mehr auf dem Konto als Groß-Rohrheim. Doch auf Rang drei lauert die Tvgg Lorsch, die – zwei Spiele weniger absolviert – nur einen Minuspunkt hinter dem TVG liegt. „Wenn die Groß-Rohrheimer meinen, sie hätten alles selbst in der Hand, dann trifft das auch auf uns zu“, meint Lorschs Trainer Daniel Brendle. „Schließlich fahren wir noch nach Groß-Rohrheim und können auch aus eigener Kraft noch nach ganz vorne kommen.“

Doch damit will sich Holdefehr noch nicht beschäftigen. „Wir haben schon nach der Hinspiel-Niederlage gegen Bensheim eine gute Reaktion gezeigt. Das wollen wir jetzt auch wieder und wenn wir unsere Spiele gewinnen, holt und niemand ein“, lautet seine einfache Rechnung.

TVG-Tore: Ochs (13/8), Baumann (7), Till Haas (4), Sebastian Haas (3), Ehlert (2), Winter (1). me

