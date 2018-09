Gottschick trifft zehn Mal

Buchen – Böckingen-Lein. 24:17

Buchen: Jessica Just, Carolin Kleinert (beide Tor), Anna-Maria Weber, Pia Röckel (2), Sophia Walter (2), Celine Schäfer (5/1), Vanessa Holzmann, Annika Böhrer, Carolin Kraft, Franziska Schneider, Kimberley Sohns (1), Miriam Grollmuss (4), Laura Gottschick (10/5), Theresa Vogel.

Die Damenmannschaft des TSV-Buchen empfing am Samstag um 20 Uhr das gegnerische Team der SG Böckingen-Leingarten. Beide Mannschaften hatten das Ziel und den Ehrgeiz, das erste Spiel für sich zu entscheiden.

Die Damen des TSV Buchen kamen nur schwer ins Spiel. Nach anfänglichen sehr hektischen und nervösen Angriffen schaffte man es trotzdem, mit einem Unentschieden in die Halbzeit zu gehen. Trainer Andreas Hollerbach machte dem Team klar, dass das Spiel wieder „bei null“ beginnen würde und dass sie ruhiger agieren müssen, um zu gewinnen. Nach der Pause schienen die Gastgeberinnen wie ausgewechselt. So gingen sie schließlich mit 3 Toren Vorsprung in Führung. Auch Weiterhin lief es hervorragend für die Damen des TSV, so dass sie ihren Vorsprung noch weiter ausbauen konnten. Besonders hervorzuheben ist hier Laura Gottschick, die von 24 Toren ganze zehn Tore warf.

Zufrieden mit Ergebnis

Das Endergebnis nach 60 Minuten lautete 24:17 für den TSV Buchen. Mit dem recht deutlichen Ergebnis könne man sehr zufrieden sein und optimistisch auf die kommenden Begegnungen blicken. Am kommenden Sonntag wird die Damenmannschaft auswärts gegen den TB Richen spielen. tsvb

