Großer Kampf bleibt unbelohnt

DJK Rimpar – HC Erlangen 21:26

Rimpar: Brustmann, Wieser (beide Tor), Böhm (2 Tore), Karle (1), Gempp (3), Schmidt (2), Kaufmann (2), Siegler, Schulz, Backs (4), Brielmeier (1), Herth (2), Sauer (4). Erlangen: Skof, Katsigiannis (beide Tor), Sellin (8), Overby, Kellner, Büdel (3), Bissel (2), Mappes (1), Schletterer, Murawski, Schäffer (4), Link (2), von Gruchalla, Steinert (6/3), Thümmler. Zuschauer: 1676.

Die Rimparer Wölfe mussten sich dem HC Erlangen im Pokalachtelfinale trotz guter Leistung letztlich mit 21:26 geschlagen geben. Vor knapp 1700 Zuschauern in der Würzburger s.Oliver-Arena blieb die Heimmannschaft lange in Schlagdistanz, aber für den ganz großen Wurf hat es am Ende nicht gereicht.

Bei Rimpar fiel kurzfristig Max Bauer aufgrund von muskulären Problemen aus. Dies war natürlich ein erneuter Rückschlag für den ohnehin nicht sehr breiten Kader der „Wölfe“.

Der Start in die Partie war geprägt von guten Defensiven und einigen Torhüterparaden auf beiden Seiten. Erlangen profitierte in dieser Phase vor allem von seinem Gegenstoßspiel. So stand es nach vier Minuten 0:3 für den Erstligisten. Die Wölfe blieben dran und fanden auch vorne immer besser zu ihrem Spiel. Beim 4:6 nach elf Minuten stellte der erneut stark spielende Patrick Gempp den Anschluss wieder her. Doch dann setzte sich Erlangen erneut etwas ab. Beim 5:11 stellte Heimtrainer Matthias Obinger um und nahm mit dem siebten Feldspieler und eine taktische Veränderung vor, die auch Früchte tragen sollte. Über einige gut ausgespielte Angriffe kam man bis zur Pause auf wieder auf 10:14 heran und unmittelbar nach Wiederananpfiff verkürzte Lukas Böhm auf 11:14. Sofort war die Halle da und peitschte die Wölfe an. Die agierten weiterhin mit dem siebten Feldspieler und kamen dadurch immer wieder zu guten Möglichkeiten. Beim Stand von 17:20 elf Minuten vor dem Ende hatten die Wölfe die Chance, auf zwei Tore heranzukommen. Sie scheiterten jedoch an Routinier Gorazd Skof im Tor der Erlanger und im direkten Gegenzug traf Nikolai Link. Dies war dann natürlich die Vorentscheidung.

Karle setzt den Schlusspunkt

Am Ende blieb es Felix Karle aus Tauberbischofsheim vorbehalten, mit dem letzten Treffer des Abends den Endstand 21:26 herzustellen.

Insgesamt haben die Wölfe eine gute Leistung gezeigt. Deshalb bleibt auf der einen Seite natürlich die Enttäuschung über das Ausscheiden, aber man kann auch Stolz sein, wie man sich in dieser Saison im DHB-Pokal präsentiert hat.

Jetzt heißt es, sich auf das nächste Heimspiel am morgigen Samstag gegen Dessau zu fokussieren. Es gilt, mit den Fans im Rücken, erneut eine konzentrierte Leistung abzurufen und zwei Punkte zu holen.

