Großer Schritt zum Ligaverbleib

Sontheim – Königshofen/S. 26:32

Königshofen/Sachsenflur: Schneider, Schmidt (beide Tor), Winkler (8), Fürst(8), Roth (4), Edelmann (3), Lang (1), Dittmann(4), Henn (4).

Die Mannschaftsleistung war ein wichtiger Faktor für den Sieg der HG Königshpoen/Sachsenflur im Frauen-Badenliga-Spiel beim TV Schriesheim. Die auf ein Minimum reduzierten technsichen Fehler und die aggresive Abwehr waren dann letztendlich der Schlüssel zum Erfolg, der die Hoffnung auf den Klassenerhalt nährt.

In den ersten Minuten war die Abwehr der HG nicht so aggressiv und konsequent, wie man es sich erhofft hatte, und im Angriff fand man keine Lösungen. Bei einem Spielstand von 8:4 für den TV in der zehnten Minute sah sich Trainer Alexander Schad gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. Die danach von 6:0 auf 5:1 umgestellte Abwehr machte den Schriesheimerinnen das Angriffsspiel sichtlich schwerer. So schaffte Anna Winkler in der 18. Minute durch einen Siebenmeter den Ausgleich zum 13:13. Die Bälle, die die HG nun in der Abwehr gewann, wandelte man durch schön herausgespielte Konter in einfache Tore um. Auch im Positionsangriff erspielte man sich seine Torchancen und ging der 19:17-Führung in die Pause.

Holpriger Start in die zweite Hälfte

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich die Partie auf beiden Seiten eher holprig. Schriesheim fand aber etwas besser zurück ins Spiel und kam auf 19:20 heran. Doch die Antwort der HG ließ nicht lange auf sich warten, und so traf Catharina Henn zum 21:19 (35.). Von nun an hielt man die Führung in eigener Hand und setzte sich immer mehr ab. Durch drei Tore in Folge von Sophia Fürst stand es zehn Minuten vor Schluss 26:21 für die HG.

Trainer Alexander Schad nahm noch einmal die Auszeit, um seinen Spielerinnen eine kleine Pause zu verschaffen. Er ermahnte sie auch nochmal, jetzt nicht nachlässig zu werden. Nach der Verschnaufpause machte man konzentiert weiter und ließ sich die Führung nicht mehr nehmen. Mit zwei aufeinander folgenden Treffern von Lena Edelmann trug sich auch jede Spielerin in die Torschützen-Liste ein. So stand es am Ende 32:26 zu Gunsten der Taubertälerinnen, und man nahm die ersehnten Punkte mit. hgd

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.02.2019