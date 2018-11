Gut gerüstet für das kommende Spitzenspiel

TSV Rot II – HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim 22:30

Dittigheim/Tauberbischofsheim: Biesinger, Gluhak (beide Tor), Bodo (9 Tore), D. Gärtner (6/davon 1 Siebenmeter), S. Gärtner (4), Brezina (3), Küpper (3/1), Ehler (2), Engert (2), Mayer (1), Hartmann.

Nachdem die Handballer HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim mit dem 29:25-Sieg vergangene Woche gegen die TSG Wiesloch II bereits den vierten Erfolg in Serie gefeiert hatte, wollten die „Grün-Weißen“ ihren Positiv-Trend auch in der Verbandsliga-Partie beim TSV Rot II weiter ausbauen.

Zu Beginn der Partie fiel es dem Tabellenführer jedoch schwer, einen deutlichen Leistungsunterschied unter Beweis zu stellen. Zwar lag die HSG zunächst durchgehend mit ein bis zwei Treffern in Front, doch kamen auch die Hausherren immer wieder zu erfolgreichen Torabschlüssen.

Nach einer Auszeit beim Stand von 9:11 (24.) zog dann die Offensivmaschinerie der „Grün-Weißen“ jedoch nochmals an, so dass man sich bis zur Pause einen 14:10-Vorsprung erspielt hatte.

Im ersten Durchgang war auf Seiten der Taubertäler wiederum Neuzugang Viktor Bodo besonders auffällig, der allein bis zur Pause fünf Treffer zur Taubertäler Führung beisteuerte.

Die Gäste kamen motiviert aus der Kabine und bauten ihren Vorsprung in der Folge weiter aus. Die Hausherren hatten in dieser Phase Probleme, ihr Spiel zu strukturieren und ließen die „Grün-Weißen“ bisweilen mit neun Treffern von dannen ziehen (42.).

In den letzten 20 Minuten spielten die Gäste weiterhin intelligent und hielten den Gegner stets deutlich auf Distanz. So landete die HSG einen letztlich ungefährdeten 30:22-Sieg gegen nie aufsteckende, aber spielerisch unterlegene Gastgeber.

Am Samstag gegen Großsachsen

Mit dem bereits fünften Sieg in Serie hat die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim weiterhin die Tabellenführung in der Hand. Das macht natürlich Mut für das anstehende Spitzenspiel gegen den zweitplatzierten TVG Großsachsen II in heimischer Halle. Sollte man dort eine ähnlich konzentrierte Leistung wie in Rot abrufen können, scheint ein Sieg durchaus möglich zu sein.

