Gute Leistung bleibt unbelohnt

Mit breiter Brust ging der TVH in diese Begegnung und setzte auch den ersten Treffer durch Robin Steinbach, nachdem zuvor Jannik Huspenina mit einem Siebenmeter gescheitert war. Danach entwickelte sich eine Partie, in der beide Teams ihre Chancen nutzten (5:5 / 13. Minute). Von da an setzten sich dann immer mehr die Gäste durch und setzten sich mit dem Treffer von Silas Hefner erstmals mit einer Drei-Tore-Führung etwas ab.

Das gab der Mannschaft von Interimstrainer Karlheinz Pauler noch mehr Sicherheit. Die Überlegenheit sollte sich auch weiter in Toren bemerkbar machen. Hardheims bester Torschütze Silas Hefner (sieben Treffer) setzte sich immer wieder geschickt durch.

Nach der 16:11-Führung schienen die Hardheimer in Gedanken wohl schon in der Kabine zu sein, denn sie kassierten innerhalb von 30 Sekunden nochmals zwei Treffer von Stutensees agilstem Angreifer Marvin Morlock.

Die Gastgeber nahmen die Euphorie der beiden schnellen Anschlusstreffer in die zweite Hälfte mit und waren auf einmal die spielbestimmende Mannschaft. Die Gäste agierten dagegen nicht mehr so souverän wie im ersten Abschnitt und zeigten selbst am Siebenmeterpunkt Nerven. Da fehlte ihnen ihr etatmäßiger Siebenmeter-Speziallist Daniel Knobloch, der nicht dabei war. Das baute die Gastgeber jetzt noch mehr auf, die Tor um Tor herankamen und in der 41. Minute den 20:20 Ausgleich erzielten.

Die Gäste waren allerdings nicht gewillt, das Spiel aus der Hand zu geben und erzielten durch Silas Hefner und Marek Käflein einen Zwei-Tore-Vorsprung.

Nun nahm die Partie weiter Fahrt auf, so dass die Schlussviertelstunde von großer Spannung geprägt war. SG-Akteur Morlock traf zum 23:23, und Sören Albat setzte noch einen Treffer hinterher, musste allerdings gleich darauf auf die Strafbank. Das Überzahlspiel nutzte Hefner zum Ausgleich, doch auch der TVH-Spieler musste in der Hitze des Gefechtes danach zwei Minuten zuschauen.

Markus Baumann erzielte für sein Team die abermalige Führung. SG-Goalgetter Morlock scheiterte kurz darauf vom Siebenmeterpunkt, traf allerdings Sekunden später zur 27:25-Führung. Nach einer Auszeit bündelte der TVH nochmals alle Kräfte und schaffte durch Hefner und Philipp Steinbach wieder den Ausgleich. In den beiden letzten Minuten wurde schließlich Andre Ockert zum Helden des Abends, denn er meißelte mit seinem Treffer zum 28:27-Endstand den glücklichen Sieg für seine Mannschaft in Stein, während der TVH nach einer erneut guten Vorstellung mit leeren Händen da stand.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.02.2018