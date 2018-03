Gutes Spiel und schöne Meisterfeier

Anzeige

In der Handball-Herren-Bezirksklasse Südwest Unterfranken trifft der HSV Main-Tauber am Sonntag, 25. März, um 17 Uhr in der Sporthalle 1 des Bildungszentrums in Bestenheid auf den TV Ochsenfurt II.

Im letzten Saisonspiel geht es sportlich um nichts mehr, denn die Wertheimer stehen schon seit einigen Wochen als Meister der Bezirksklasse Südwest fest. Doch ein reines Schaulaufen soll es trotzdem nicht geben.

Die Gastgeber wollen vor heimischer Kulisse unbedingt ein gutes Spiel zeigen. Mit Julian Enzfelder und dem verletzten Luis Eichelbrönner fehlen den Wertheimern zwar zwei wichtige Spieler. Dennoch ist man den Ochsenfurtern individuell deutlich überlegen, und auch in Sachen mannschaftlicher Geschlossenheit machte dem HSV in diesem Jahr bisher niemand etwas vor.