Hammersdorf lässt SGH jubeln

HG Saase – TV Brühl 26:33

Ganz anders vorgestellt hatte sich die scheidende HG-Trainerin Michaela Jung-Grunert ihr letztes Heimspiel in der Sachsenhalle. Brühl wirkte von Beginn an spritziger, führte 6:0 (10.) und 8:1 (13.). Erst danach kam Saase etwas besser zurecht, nutzte seine Chancen und war beim 7:9 (19.) wieder dran. Aber auch in der Folge blieb die sonst so starke Offensive der Gastgeber vieles schuldig, zahlreiche Holztreffer und technische Fehler spielten Brühl in die Karten. Auch in der zweiten Hälfte lief Saase immer einem Rückstand hinterher, war beim 17:20 und 21:23 (49.) zwar in Schlagdistanz, aber der Knoten wollte nicht platzen. Als die Gäste vier Minuten vor dem Ende das 29:23 markierten, war die bittere Heimschlappe der HG besiegelt.

Königshofen/S. – Schriesh. 22:23

Dank einer starken Alina Weber entführte Schriesheim die Punkte aus dem Taubertal. Nach dem 19:18 für Königshofen markierte sie die letzten vier Treffer des TVS und sicherte damit den knappen Auswärtserfolg. Zuvor lag meist Königshofen vorne, aber Schriesheim kämpfte und verdiente sich den Sieg.

Wiesloch – TSV A. Viernheim 29:33

Das war noch einmal ein Paukenschlag der Viernheimerinnen. Die Mannschaft von Trainer Matthias Kolander entzauberte den Tabellenzweiten Wiesloch, der nun keine Chance mehr hat, Nußloch von der Spitze zu verdrängen.

Viernheim legte los wie die Feuerwehr, führte nach zehn Minuten mit 10:5 und baute die Führung vor der Pause auf zehn Treffer aus (21:11). Im zweiten Abschnitt stemmte sich Wiesloch gegen das drohende Debakel, aber mehr als Ergebniskosmetik war gegen souveräne Viernheimerinnen nicht mehr möglich. me

