Hannovers großer Wurf

Hannover.Die Schultern der Recken sind sprichwörtlich so breit geworden, dass sie kaum noch durch die Tür passen. Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf, der sich stolz „Die Recken“ nennt, steht erstmals in der Pokal-Geschichte im Final Four um die DHB-Trophäe. „Wir sind sehr froh, dass wir Geschichte schreiben konnten“, jubelte Trainer Carlos Ortega im Überschwang. Sein Team hatte im Viertelfinale Frisch Auf Göppingen mit 31:30 besiegt.

Das Vorpreschen der TSV ins Final-Four-Turnier am 5. und 6. Mai in Hamburg ist in der Tat sehr bemerkenswert. Seit neun Jahren sind die Recken erstklassig und ärgern regelmäßig die Top-Teams der Liga. Platz sechs in der Bundesliga-Saison 2012/13 steht bislang als beste Platzierung zu Buche. Aber noch nie ist ihnen der große Wurf gelungen. Diesmal scheint es anders: Die TSV spekuliert auf den erstmaligen Gewinn des DHB-Pokals und hält in der Meisterschaft Überraschungskurs. In laufenden Bundesliga-Spieljahr stehen die Hannoveraner als bester norddeutscher Club auf dem dritten Platz (35:11 Punkte) – eine beachtliche Zwischenbilanz.

Ambitionen auf EHF-Platz

Zumindest einen EHF-Cup-Platz werden sich die Niedersachsen nicht entgehen lassen. Schon einmal waren sie auf europäischer Bühne zu Gast. Das war in der Saison 2013/14. Damals blieb Hannover-Burgdorf in der Gruppenphase hängen.