Hardheim will den vorzeitigen Klassenerhalt

Hält der TV Hardheim die Klasse oder muss man sich nach den jüngsten Ergebnissen doch noch Sorgen um den Verbleib in der Badenliga machen? Diese Frage könnte bereits am Samstag beantwortet werden, denn da gastiert das Schlusslicht aus Eggenstein in der Walter-Hohmann Halle. Die Gäste sind dringend auf Zähler angewiesen, um vielleicht doch das rettende Ufer zu erreichen. Acht Punkte sind noch zu vergeben und die müsste der TV Eggenstein möglichst alle auf der Habenseite verbuchen um das fast Unmögliche noch zu schaffen. Drei Punkte trennen die Gäste bereits vom Tabellenvorletzten aus Friedrichsfeld, während der Abstand zum TVH immerhin fünf Punkte beträgt. Mit einem Sieg wäre der TV Hardheim bereits alle Sorgen los und hätte mit dem Abstiegsgespenst nichts mehr zu tun.

Der TV Hardheim könnte bereits ganz entspannt in die Partie gehen, doch mit der unglücklichen Niederlage in Pforzheim ist man wieder etwas unter Zugzwang geraten. Folglich muss man am Samstag noch einmal alle Kräfte zu bündeln, um den Klassenerhalt frühzeitig zu sichern. Bei diesem Aufeinandertreffen spielen zugleich auch die beiden abwehrschwächsten Mannschaften der Badenliga gegeneinander. Das verspricht den Zuschauern bereits wieder viele Tore, denn im Schnitt sind es genau 29,5 Treffer, die beide Teams pro Begegnung kassieren. Bereits im Hinspiel hatten beide Mannschaften beim 31:31-Unentschieden diese Statistik sogar noch übertroffen.

Aus Hardheimer Sicht dürfte die Anzahl der Gegentore wohl nebensächlich sein, solange man auch nur einen Treffer mehr als das Kellerkind markiert. So könnte man beruhigt in die letzten drei Begegnungen der Spielzeit gehen.