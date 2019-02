Hardthausen konstant am Ball

Die Handball-Frauen des TSV-Buchen starteten am Samstagabend motiviert gegen den Tabellenzweiten Hardthausen. Die rund 50 Zuschauer unterstützen ihre Mannschaft und auch die Bank des TSV war mit vollem Engagement dabei. Mit närrischer Kulisse im Hintergrund kamen die Spielerinnen die ersten Minuten gut in die Partie und holten sich die 4:2-Führung.

Auch eine gute Abwehr verhinderte das Durchkommen des Gegners. Außenspielerin Sophia Walter sorgte mit zwei erfolgreichen Würfen für ein Dranbleiben. Doch auch der Tabellenzweite wusste im 1:1 zu gefallen und schaffte es mit erfolgreich gespielten Spielzügen immer wieder zum Torerfolg. Mit guten Aktionen und wichtigen Toren durch Celine Schäfer blieb das Team am Ball und man erkämpfte sich das 9:9. Dann nahm Trainer Andreas Hollerbach eine Auszeit, in welcher er den Frauen nochmals Tipps und strategische Spielweisen mit auf den Weg zur Halbzeitpause gab.

Im letzten Drittel der ersten Halbzeit musste man auf beiden Seiten Zeitstrafen und Verwarnungen der Spielerinnen in Kauf nehmen. So erzielten die Teams einen 11:11 Halbzeitstand.

In der zweiten Halbzeit hatten die Buchener Damen auf der Platte wenig entgegenzusetzen. Auch hier wurden wieder viele Zeitstrafen gegeben und die Mannschaften auf beiden Seiten gedämmt. Die Frauen des TSV Hardthausen legten durch eine gute Spielweise und viel Tiefe auf die Abwehr erstmals eine 16:12-Führung hin. Weiterhin konnte man das Durchkommen der Gegner nicht verhindern, wodurch diese sich mit 19:14 absetzten.

Auch eine Auszeit des Buchener Teams konnte diesen Rückstand weiterhin nicht beeinflussen. Man erkämpfte sich nochmal zwei Tore, blieb aber mit 22:16 am Ende ohne Erfolg. Nach der guten Leistung der ersten 30 Minuten des Spiels hatte man sich hier mehr erhofft, doch der favorisierte Tabellenführer blieb konstant am Ball. So blickt man nun optimistisch nach vorn und will im nächsten Duell wieder alles geben. Nächste Woche startet dazu am Samstag um 18 Uhr auswärts gegen den TV Mosbach das Lokalderby mit der Chance auf den Sieg. tsv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.02.2019