Hart umkämpft wie immer

HG Königsh./S. – TV Brühl 20:32

Das Heimspiel der HG-Damen gegen den TV Brühl fand am Sonntag statt. Von Beginn an war den Spielerinnen klar, dass das kein leichtes Spiel werden kann, da die Spiele gegen den TV Brühl bisher immer hart umkämpft waren. Nachdem das letzte Auswärtsspiel nicht so erfolgsversprechend war, wie eigentlich erhofft, müssen die HG Damen nun ihr Bestes geben. Deshalb ging die Mannschaft zusammen mit ihrem Trainer Alexander Schad voller Motivation in das bevorstehende Heimspiel und wollte den Zuschauern ihr spielerisches Können unter Beweis stellen.

Leider hatten die Damen einen etwas holprigen Start und lagen schnell mit 0:2 zurück. Durch den Anschlusstreffer von Franziska Lang kämpften sich die HG Damen zurück in das Spiel. Mit einem weiteren Treffer von Sabrina Dittmann gelang ihnen der Ausgleich zum 2:2. Nachdem bis zum 4:4 zwei ausgeglichene Mannschaften das Spiel bestritten, gewann der TV Brühl nun die Oberhand. Das Spiel der Heimmannschaft war geprägt von vielen leichten Fehlern und führte somit zu einem Halbzeitstand von 7:14. Nach einer schwachen ersten Halbzeit gab es eine klare Ansage an die Mannschaft, die es in der zweiten Hälfte umzusetzen galt.

Dies wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit auch geschafft, und den Zuschauern bot sich wieder ein ausgeglichenes Spiel. Allerdings war der Rückstand zu groß, um dem Gegner wirklich gefährlich zu werden. Es wurde für die HG Damen immer schwieriger, das Spielniveau beizubehalten, wodurch es dem TV Brühl möglich war, die Führung weiter auszubauen. Trotz den erzielten Toren von Anna-Lena Roth (2), Josefin Adelmann (3), Lena Edelmann (2), Franziska Lang (4), Judit Nernet (2), Catharina Henn (5) und Sabrina Dittmann (2), endete das Spiel mit 20:32 für den TV Brühl. mw

