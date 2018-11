Hauptsache zwei Punkte und keine Verletzten

Beilstein – Buchen 14:22

Buchen: Henn, Kirchgeßner (beide Tor), Kraus, Walter (3), Luka Omrcanin (7), Scholz, Sunder, Klein (3/2 davon Siebenmeter), Wawatschek (1), Weis (2), Zuzarovski (1), Kleinert (1), Scholl, Fürst (4).

„Hauptsache zwei Punkte und keine Schwerstverletzten“, diese oder ähnliche Gedanken dürften den Buchenern Akteuren am Sonntag gegen 16 Uhr in der Beilsteiner Langhanshalle durch den Kopf gegangen sein. Vorrausgegangen ist eine harte und zähe Kreisligapartie zwischen der „1B“ des TSV Buchen und der vierten Vertretung der SG Schozach-Bottwartal.

Die Buchener kamen zu Beginn nicht wirklich in das Spiel, und folgerichtig konnten die ersten beiden Treffer die Hausherren erzielen. Jedoch fand die TSV-Abwehr zunehmend einen besseren Zugriff auf die Gegenspieler, und so stellte die 3:2 Führung in der siebten Spielminute die letzte SG-Führung in dieser Partie da.

Lediglich eine etwas holprige und überhastete Offensive der Buchener verhinderte ein frühes deutlicheres absetzten gegenüber dem Gastgeber. So entwickelte sich ein enges Spiel von 4:6 (16.) über 7:10 (25.) bis hin zum Pausenstand von 8:12.

Betreuer Kirchgeßner zeigte sich im Großen und Ganzen zufrieden mit der ersten Spielhälfte seiner Mannen. Ermunterte sie jedoch, weiter körperlich dagegen zu halten und im Angriff geduldiger zu agieren. Dies setzten die TSVler auch zu Beginn des zweiten Spielabschnitts um und so war es in Person von Omrcanin ein Buchener der die Torfolge der zweiten Halbzeit starte.

Mitte der zweiten Hälfte zeigte sich, dass die jungen Spieler des TSV im Bereich der Ausdauer den Gastherren deutlich überlegen sind. So gelang es den Grün/Weißen, ihre Führung kontinuierlich bis zum 10:20 (45. Minute) auszubauen. Leider verpasste der Schiedsrichter es, ein klares Ausrufezeichen zu setzen, um die sehr harten Eingriffe der Gegner zu unterbinden. Gefördert hierdurch, entwickelte sich eine hitzige Schlussphase, welche jedoch die junge Buchener-Truppe routiniert zu Ende spielte und auf das Ergebnis von 14:22 keinen Einfluss mehr hatte.

Nach nun fünf gespielten Partien verweilt die zweite Mannschaft mit 10:0-Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz, hinter dem ebenfalls noch ungeschlagenen Tabellenführer aus Bad Wimpfen, der jedoch zwei Partien mehr bestritten hat. Die nächste Chance zu beweisen, dass man auf dieser Position nicht unverdient steht, hat die Mannschaft am kommenden Heimspielwochenende. Gegner hier ist am Samstag der Tabellenvierte SV Heilbronn II, der ein ausgeglichenes Punktekonto vorzuweisen hat. Jedoch wird auch gegen diesen Gegner wieder das volle Leistungspotential notwendig sein, um die Punkte zu behalten. tsv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.11.2018