Heddesheim arg gebeutelt

Heddesheim.Schon im Vorfeld war Martin Doll, Spielertrainer des Handball-Oberligisten SG Heddesheim, alles andere als optimistisch: „Uns erwischt es momentan wirklich knüppeldick.“ So musste die SGH bei der 24:28 (9:14)-Heimniederlage gegen den TSV Zizishausen gleich sechs Leistungsträger verzichten – unter anderem auch auf Doll selbst, der sich mit einer Zerrung auf das Coaching beschränken musste. Als nach 20 Minuten auch noch Routinier Martin Geiger verletzt ausschied, ging Heddesheim endgültig auf dem Zahnfleisch.

Verloren hatten die Nordbadener die Partie aber schon vorher: Mit 4:11 lag Heddesheim hinten, fand im Angriff kein Mittel gegen die stabile Gäste-Deckung. Die rund 200 Zuschauer befürchteten schon Schlimmes. Doch die SGH bewies Moral, kämpfte sich zur Pause wieder auf fünf Tore heran und schaffte im zweiten Abschnitt beim 18:20 sogar wieder den Anschluss.

Zizishausen hatte aber an diesem Tag die besseren Mittel und auch die größeren Alternativen von der Bank. Spätestens beim 25:19 (52.) war der Gast auf der Siegerstraße. Für Heddesheim spricht, dass es sich selbst in dieser Phase nicht hängen ließ, sondern zumindest noch Ergebniskosmetik betrieb. „Natürlich tun Niederlagen immer weh. Aber die Einstellung stimmt. Daher bin ich optimistisch, dass wir bald wieder Siege feiern können“, so Doll, der auch weiß: „Nur mit Erfolgserlebnissen kommen wir aus dem Tal.“ me

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.11.2018