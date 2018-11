Heddesheim tritt auf der Stelle

Heddesheim.Wieder ist die SG Heddesheim an einem Punktgewinn in der Handball-Oberliga vorbeigeschrammt, erneut hatte die Mannschaft von Spielertrainer Martin Doll ein Spitzenteam am Rande einer Niederlage. Doch wie so oft in dieser Runde unterlag die SGH beim Tabellendritten SG H2Ku Herrenberg mit 27:29 (15:15) und tritt im Abstiegskampf auf der Stelle. „Es ist schon ärgerlich, dass wir nicht belohnt wurden, aber wir haben wieder gezeigt, dass wir konkurrenzfähig sind“, sagte Thomas Schmid von der Sportlichen Leitung der Heddesheimer.

Nach offener erster Hälfte geriet die SGH mit 19:24 ins Hintertreffen, kämpfte sich – auch dank des glänzend aufgelegten elffachen Torschützen Philipp Badent – wieder auf 24:25 (53.) heran. Der Außenseiter schaffte zwei Minuten vor dem Ende erneut den Anschlusstreffer, ehe die Gastgeber mit der Schlusssirene zum 29:27 trafen. me

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.11.2018