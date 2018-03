Heddesheimer Dominanz

Anzeige

Kuhn attestierte seiner Mannschaft durchaus „eine gute Leistung und eine tolle Moral“. Die Punkte für den Klassenerhalt müsse man gegen andere Teams holen, sah er eine vor allem in der zweiten Hälfte hohe Qualität bei den Heddesheimern: „Da kamen in der entscheidenden Phase immer wieder frische Spieler von der Bank, die ein richtig hohes Niveau spielen können. Da waren wir in der Breite einfach nicht ebenbürtig.“

Die Gäste begannen wieder mit einer offensiv ausgerichteten 3:3-Deckung, konnten den TVF damit aber nicht überraschen. Deren Trainer-Duo Marco Dubois und Björn Erny hatte das Team genau darauf eingestellt und entsprechend lief es in der Offensive gut für die Heim-Sieben. Aber nur bis zum Abschluss: Immer wieder scheiterte Friedrichsfeld aus guter Position, eklatant war die Siebenmeterschwäche: Allein in der ersten Hälfte ließen die Gastgeber drei Strafwürfe aus, in der zweiten noch einen weiteren. Dennoch reichte es, um sich nach dem 7:8-Rückstand (14.) eine 12:11-Führung zu erspielen (27.) und mit einem 13:13 in die Pause zu gehen.

Nach dem Seitenwechsel drehte Heddesheim auf, das in den entscheidenden Phasen frischer wirkte, was sicherlich auch am breiteren Kader lag. Über 19:15 (40.) setzte sich die SGH auf 24:17 (49.) ab und sorgte damit für die Entscheidung. Friedrichsfeld steckte zwar nicht auf und spielte weiter mutig mit, es fehlten allerdings die Mittel, um den Favoriten noch zu gefährden. „Wir können unserem Team keine Vorwürfe machen, müssen aber neidlos auch den Heddesheimern gratulieren“, brachte es TVF-Sprecher Kuhn nach der Schlusssirene auf den Punkt. me

